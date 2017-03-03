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БР новости

Якобсон вышел в отставку

03 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Распоряжение об освобождении от должности было подписано сегодня. 

Президент Беларуси освободил от должности своего помощника, главного инспектора по Минску Александр Якобсона в связи с выходом в отставку. 

Александр Якобсон с 2010 по 2014 год возглавлял Комитет государственного контроля. В 2001-10 годах руководил Гомельской областью. В последние годы работал в администрации президента.

Александр Якобсон родился в 1951 году в Гомеле. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1991 году — Минский институт политологии и социального управления Компартии Белоруссии. Свою карьеру начинал в рядах компартии БССР.

 

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