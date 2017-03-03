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БР новости

Белавиа начнет летать в Нижний Новгород 31 мая

03 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

Рейсы будут выполняться на самолете Embraer-195

Белавиа начнет летать в Нижний Новгород с 31 мая, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нижегородский аэропорт.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Белавиа будет летать в Нижний Новгород на самолете Embraer-195 вместимостью 80 пассажиров.

Авиакомпания Belavia осуществляет регулярные полеты из Минска в 27 стран мира. В парке авиакомпании 26 воздушных судов. Международный аэропорт Стригино входит в холдинг "Аэропорты Регионов", обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом Московского авиаузла.

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