БЕЛТА

Жилой квартал появится в Минске на месте бывшего фарфорового завода. Информация о проекте размещена на сайте компании- застройщика СООО "Инфореалт", сообщает БЕЛТА.

В районе ул. Кропоткина- В. Хоружей - Червякова - пр. Машерова разместится многофункциональный общественный центр. Право проектирования и строительства объекта на участке площадью около 4,3 га заказчик приобрел на открытом аукционе.

Разработанный УП "Минскградо" проект детальной планировки района помимо трансформации территории завода под общественно-жилой комплекс предполагает также реконструкцию территории инфекционной больницы под многофункциональный медицинский центр, трансформацию фурнитурного завода (со строительством на его месте спортивно-развлекательного комплекса) и мебельной фабрики ОАО "Минскмебель" на перекрестке ул.Богдановича и В.Хоружей в офисный и торгово-развлекательный центр.