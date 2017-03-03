Доллар и евро ускорились на БВФБ

Алексей Иванов

Белорусский рубль заметно просел к двум валютам

В пятницу на торгах БВФБ евро и доллар ускорили темпы роста. Евро подорожал на 0,64% до 2,0131 рубля, доллар — на 0,73% до 1,9141 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2505 рубля за 100 российских.

С понедельника продолжительность валютной сессии на БВФБ будет увеличена на час. Торги будут идти с 10 до 13 часов.