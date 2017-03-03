Доллар и евро ускорились на БВФБ

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3 марта 2017
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25 февраля - 3 марта 2017 г.
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Сегодня:
03 марта, 2017 г.
Белорусский рубль заметно просел к двум валютам
В пятницу на торгах БВФБ евро и доллар ускорили темпы роста. Евро подорожал на 0,64% до 2,0131 рубля, доллар — на 0,73% до 1,9141 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2505 рубля за 100 российских.
С понедельника продолжительность валютной сессии на БВФБ будет увеличена на час. Торги будут идти с 10 до 13 часов.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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