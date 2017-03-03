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БР новости

Идея Банк привлек 5 млн долларов от ЕБРР под программу «Женщины в бизнесе»

03 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Полученные средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса, которым управляют женщины. 

Идея Банк и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении 5 млн долларов под кредиты для программы «Женщины в бизнесе». На кредиты, выдаваемые в рамках программы смогут претендовать малые и средние бизнесы, которые управляются женщинами.

Идея Банк заявил, что с привлечением нового финансирование планирует активнее вовлекать в программу «Женщины в бизнесе» регионы. Сегодня ею пользуются в основном предпринимательницы из столицы.

Программа "Женщины в бизнесе" направлена на развитие женского предпринимательства в Беларуси и предусматривает предоставление финансовой и консультационной поддержки предприятиям, которыми руководят женщины. Программа финансируется ЕБРР, Европейским союзом, Швецией и Фондом поддержки стран с переходной экономикой.

Проект Women's Idea банка включает в себя три вида кредитования и особые условия расчетно-кассового обслуживания. Минимальный размер процентной ставки по данному предложению составляет 11,5%. Сумма кредита может достигать 100 тыс. долларов. Минимальный размер кредита — 5000.

 

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