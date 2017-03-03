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БР новости

Мировые цены на продовольствие остаются на высоте

03 марта, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

FAO опубликовало значение индекса цен на продовольствие по итогам февраля

Индекс цен на продовольствие FAO незначительно изменился в феврале по сравнению с январем. Он вырос на 0,5% до 175,5 пункта, при этом в сравнении с прошлым годом цены выше на 17,2%. Всего выросли четыре из пяти субиндеков.

Зерновой индекс FAO увеличился на 2,5% за счет роста стоимости пшеницы.

Масличный индекс FAO снизился на 4,1%. На него повлияло снижение цен на пальмовое масло на фоне роста производства, а также улучшение перспектив экспорта сои из Южной Америки.

Мясной индекс FAO  вырос на 1,1%, подстегиваемый ростом цен на говядину, так как ремонт стада в Австралии привел к сокращению предложения говядины. Индекс цен на молочные продукты вырос незначительно, главным образом, в результате роста цен на масло и сухое цельное молоко.

Индекс цен FAO на сахар вырос на 0,6% в феврале, поскольку дефицит предложения в Бразилии был лишь частично компенсирован увеличением посевных площадей под сахарную свеклу в Европейском Союзе.

Молочный индекс FAO остался на уровне января и составил 194,2 пункта. Это самое высокое значение с августа 2014 года. Индекс на 37% выше, чем год назад.

 

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