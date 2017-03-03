Мировые цены на продовольствие остаются на высоте

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03 марта, 2017 г.
FAO опубликовало значение индекса цен на продовольствие по итогам февраля
Индекс цен на продовольствие FAO незначительно изменился в феврале по сравнению с январем. Он вырос на 0,5% до 175,5 пункта, при этом в сравнении с прошлым годом цены выше на 17,2%. Всего выросли четыре из пяти субиндеков.
Зерновой индекс FAO увеличился на 2,5% за счет роста стоимости пшеницы.
Масличный индекс FAO снизился на 4,1%. На него повлияло снижение цен на пальмовое масло на фоне роста производства, а также улучшение перспектив экспорта сои из Южной Америки.
Мясной индекс FAO вырос на 1,1%, подстегиваемый ростом цен на говядину, так как ремонт стада в Австралии привел к сокращению предложения говядины. Индекс цен на молочные продукты вырос незначительно, главным образом, в результате роста цен на масло и сухое цельное молоко.
Индекс цен FAO на сахар вырос на 0,6% в феврале, поскольку дефицит предложения в Бразилии был лишь частично компенсирован увеличением посевных площадей под сахарную свеклу в Европейском Союзе.
Молочный индекс FAO остался на уровне января и составил 194,2 пункта. Это самое высокое значение с августа 2014 года. Индекс на 37% выше, чем год назад.
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