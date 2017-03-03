Банк развития в 2016 году направил на госпрограммы 800 млн рублей

Алексей Иванов

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подвело итоги работы в 2016 году

Банк развития в прошлом году направил на реализацию госпрограмм 800 млн. рублей. Наибольшие суммы кредитов получили Белавиа и Промагролизинг. Национальная авиакомпания приобрела несколько воздушных судов, а дочка банка Промагролизинг финансировала приобретение в лизинг отечественной техники белорусскими предприятиями. Кроме того Банк развития финансировал строительство третьей линии метро в Минске, второй кольцевой, реконструкцию автомобильной дороги Р-23 Минск-Микашевичи, строительство инфраструктуры для новых жилых домов. Всего инфраструктурные проекты заняли 34% в портфеле банка.

За 2016 год реализуемая Банком программа финансовой поддержки МСП получила полноценную линейку кредитных продуктов, предназначенных для субъектов МСП на разных стадиях развития их бизнеса, осуществляющих деятельность в различных сферах. Самым востребованным в прошедшем году оказался продукт по поддержке стартап-компаний: почти 140 субъектов начали новый бизнес благодаря финансовой поддержке Банка. На текущий момент в рамках программы Банком предлагается 9 кредитных продуктов, 6 из которых предоставляются субъектам МСП на достаточно льготных условиях.

В целом объем финансирования Банком экономики в 2016 году вырос почти на 17% и достиг 4,2 млрд. руб.