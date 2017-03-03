Банк развития в 2016 году направил на госпрограммы 800 млн рублей

Пятница
3 марта 2017
11:22
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9002
EUR 2.0003
RUB .032536
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
03 марта, 2017 г.
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подвело итоги работы в 2016 году
Банк развития в прошлом году направил на реализацию госпрограмм 800 млн. рублей. Наибольшие суммы кредитов получили Белавиа и Промагролизинг. Национальная авиакомпания приобрела несколько воздушных судов, а дочка банка Промагролизинг финансировала приобретение в лизинг отечественной техники белорусскими предприятиями. Кроме того Банк развития финансировал строительство третьей линии метро в Минске, второй кольцевой, реконструкцию автомобильной дороги Р-23 Минск-Микашевичи, строительство инфраструктуры для новых жилых домов. Всего инфраструктурные проекты заняли 34% в портфеле банка.
За 2016 год реализуемая Банком программа финансовой поддержки МСП получила полноценную линейку кредитных продуктов, предназначенных для субъектов МСП на разных стадиях развития их бизнеса, осуществляющих деятельность в различных сферах. Самым востребованным в прошедшем году оказался продукт по поддержке стартап-компаний: почти 140 субъектов начали новый бизнес благодаря финансовой поддержке Банка. На текущий момент в рамках программы Банком предлагается 9 кредитных продуктов, 6 из которых предоставляются субъектам МСП на достаточно льготных условиях.
В целом объем финансирования Банком экономики в 2016 году вырос почти на 17% и достиг 4,2 млрд. руб.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
"Леди БОСС-2017" приглашает участниц!
“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения