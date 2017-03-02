Минфин не смог разместить валютные облигации через аукцион процентных ставок

Алексей Иванов

Ведомству предложили ставки от 6 до 9% годовых.

Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте выпуска №238.

Восемь участников аукциона предоставили 24 заявки на сумму 38,98 млн. долларов со ставками от 6 до 9% годовых.

Минфин планировал разместить через аукцион облигации на 50 млн. долларов. Они должны были быть погашены 6 мая 2022 года.