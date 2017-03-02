Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Минфин не смог разместить валютные облигации через аукцион процентных ставок

02 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Ведомству предложили ставки от 6 до 9% годовых. 

Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте выпуска №238.

Восемь участников аукциона предоставили 24 заявки на сумму 38,98 млн. долларов со ставками от 6 до 9% годовых.

Минфин планировал разместить через аукцион облигации на 50 млн. долларов. Они должны были быть погашены 6 мая 2022 года. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

"Леди БОСС-2017" приглашает участниц!

“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»

IX «Белый квадрат» объявил жюри

Все новости

Архив