Минфин не смог разместить валютные облигации через аукцион процентных ставок

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2 марта 2017
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02 марта, 2017 г.
Ведомству предложили ставки от 6 до 9% годовых.
Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте выпуска №238.
Восемь участников аукциона предоставили 24 заявки на сумму 38,98 млн. долларов со ставками от 6 до 9% годовых.
Минфин планировал разместить через аукцион облигации на 50 млн. долларов. Они должны были быть погашены 6 мая 2022 года.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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