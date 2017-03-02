Российские железные дороги продолжают бороться за экспортные потоки белорусских нефтепродуктов

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02 марта, 2017 г.
ОАО «РЖД» увеличит скидку вдвое
Российские железные дороги готовы увеличить скидку на транзит белорусских нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в порты Северо-Запада России. Она составит 50%
В прошлом году ОАО «РЖД» предложило белорусам скидку в 25%, пытаясь перетянуть на себя экспортные потоки, которые сейчас идут через порты Латвии и Литвы, сообщает ТАСС.
Представители стран Балтии расценили такой шаг, как недружественный. Российские компании также снижают объемы перевалки нефтепродуктов в странах Балтии в пользу новых российских портов в Финском заливе.
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