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БР новости

Российские железные дороги продолжают бороться за экспортные потоки белорусских нефтепродуктов

02 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

ОАО «РЖД» увеличит скидку вдвое

Российские железные дороги готовы увеличить скидку на транзит белорусских нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в порты Северо-Запада России. Она составит 50%

В прошлом году ОАО «РЖД» предложило белорусам скидку в 25%, пытаясь перетянуть на себя экспортные потоки, которые сейчас идут через порты Латвии и Литвы, сообщает ТАСС.

Представители стран Балтии расценили такой шаг, как недружественный. Российские компании также снижают объемы перевалки нефтепродуктов в странах Балтии в пользу новых российских портов в Финском заливе. 

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