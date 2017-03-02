Продолжительность валютных торгов на БВФБ увеличится на час

Четверг
2 марта 2017
17:09
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
02 марта, 2017 г.
Торги будут идти три часа в день, начиная с 6 марта 2017 года.
Нацбанк Беларуси и Белорусская валютно-фондовая биржа увеличивают продолжительность валютных торгов с 6 марта. Они будут длиться 3 часа вместо 2. Сегодня торги начинаются в 10:00 и заканчиваются в 12:00
Курсы валют следующего после торгов дня будут доступны с 14:00 на сайте Нацбанка.
Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Данная мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и, как следствие, стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.
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