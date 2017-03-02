ЕЭК сформировала систему досудебного урегулирования споров по вопросам АПК

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02 марта, 2017 г.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила порядок организации и проведения переговоров и консультаций по спорам, связанным с реализацией в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) согласованной агропромышленной политики, в том числе по вопросам господдержки сельского хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.[
"Разработку такого документа предусмотрели страны союза, ранее включив соответствующие положения в договор о ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - На досудебное урегулирование спора между странами договор отводит не менее 60 календарных дней. Предусмотрено также, что Коллегия ЕЭК оказывает содействие странам ЕАЭС в досудебном урегулировании конфликтов".
Порядок организации и проведения переговоров и консультаций по возможным спорам в агропромышленном комплексе содержит четкий алгоритм взаимодействия стран союза и комиссии. В частности, в официальной просьбе, которую направляет в ЕЭК страна-инициатор спора, следует указать факты, ставшие его причиной, дать ссылку на национальное и союзное законодательство. Необходимы также предложения по организации переговоров, которые могут быть проведены в рамках Консультативного комитета по АПК при Коллегии ЕЭК.
Страна союза - ответчик в течение десяти календарных дней с даты получения официальной просьбы согласовывает с инициатором спора дату и место проведения переговоров и консультаций и информирует об этом ЕЭК. Комиссии дается пять рабочих дней, чтобы сообщить всем государствам - членам союза о проведении переговоров. В течение десяти следующих дней страны ЕАЭС информируют комиссию об участии в переговорном процессе, позициях по спору и уполномоченном государственном органе, ответственном за формирование позиции.
Кроме того, определен порядок завершающей стадии переговоров и консультаций: официальные представители госорганов подписывают итоговый протокол по результатам урегулирования спора.
"Пока в ЕАЭС не было судебных прецедентов между странами, связанных с вопросами сельского хозяйства, тем не менее в ЕЭК такую возможность не исключают, - пояснили в пресс-службе. - Новый нормативный акт поможет государствам союза цивилизованно разобраться в споре, не доводя его до крайней меры - евразийского суда".
В ЕЭК также отметили, что проведение предварительных переговоров и консультаций является обязательным условием для возможного рассмотрения спора в Суде Евразийского экономического союза в дальнейшем.
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