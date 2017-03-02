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БР новости

Минск сделал скидку на парковку

02 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Пониженный дневной тариф распространяется на стоянки государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки"

Минск сделал скидку на парковку. С 1 марта один час парковки на стоянках государственного объединения "Гаражи, автостоянки и парковки" будет стоить 5 копеек. Тариф действителен в период с 6:00 до 19:00.

Всего объединение располагает 106 стоянками на 27 тыс. парковочных мест. Порядка 3,5 тыс. мест свободы.

Хранение автомобиля с 19:00 до 6:00 стоит 2 рубля, сообщает БЕЛТА

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