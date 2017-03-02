Евро взял рубеж в 2 рубля

Четверг
2 марта 2017
14:07
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8955
EUR 1.9979
RUB .032472
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
02 марта, 2017 г.
На торгах БВФБ выросли курсы всех валют корзины
Доллар и евро на сегодняшних торгах вернулись на уровне более 1,9 и 2 рублей соответственно. Предыдущие две недели их курсы держались ниже этих отметок.
Евро вырос на 0,12% до 2,0003 рубля. Доллар подорожал на 0,25% до 1,9002 рубля
Российский рубль вырос на 0,2% до 3,2536 рубля.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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