Евро взял рубеж в 2 рубля

Алексей Иванов

На торгах БВФБ выросли курсы всех валют корзины

Доллар и евро на сегодняшних торгах вернулись на уровне более 1,9 и 2 рублей соответственно. Предыдущие две недели их курсы держались ниже этих отметок.

Евро вырос на 0,12% до 2,0003 рубля. Доллар подорожал на 0,25% до 1,9002 рубля

Российский рубль вырос на 0,2% до 3,2536 рубля.