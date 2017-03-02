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БР новости

Евро взял рубеж в 2 рубля

02 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

На торгах БВФБ выросли курсы всех валют корзины 

Доллар и евро на сегодняшних торгах вернулись на уровне более 1,9 и 2 рублей соответственно. Предыдущие две недели их курсы держались ниже этих отметок.

Евро вырос на 0,12% до 2,0003 рубля. Доллар подорожал на 0,25% до 1,9002 рубля

Российский рубль вырос на 0,2% до 3,2536 рубля. 

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