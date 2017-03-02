Беларусь хочет нарастить поставки продовольствия в Россию на 8%

Валерий Алексеев

Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый

Вице-премьер Русы заявил, что Беларусь в 2017 году собирается увеличить поставки продовольствия в Россию на 8%, сообщает ТАСС.

— Мы планируем выйти в этом году с ростом 8% к уровню прошлого года", - цитирует его агентство.

По словам Русого, в январе уже виден рост поставок на 15%. Официальных данных по экспорту пока нет, поэтому конкретные позиции не назывались. Вице-премьер подчеркнул, что увеличиваться будут поставки той, продукции, которая пользуется спросом на российском рынке. Вероятно, речь идет о молочной продукции прежде всего. В январе этого года в Беларуси выросло производство молока-сырья на 3,9%. Также увеличился выпуск сыров и масла, которые были основными экспортными товарами в этой категории в прошлом году.

Русый сообщил, что совместная коллегия аграрных министерств Беларуси России состоится 15 марта и на ней будут окончательно утверждены балансы поставок продовольствия на 2017 год.