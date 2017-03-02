Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Беларусь хочет нарастить поставки продовольствия в Россию на 8%

02 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый 

Вице-премьер Русы заявил, что Беларусь в 2017 году собирается увеличить поставки продовольствия в Россию на 8%, сообщает ТАСС.

— Мы планируем выйти в этом году с ростом 8% к уровню прошлого года", - цитирует его агентство.

По словам Русого, в январе уже виден рост поставок на 15%. Официальных данных по экспорту пока нет, поэтому конкретные позиции не назывались. Вице-премьер подчеркнул, что увеличиваться будут поставки той, продукции, которая пользуется спросом на российском рынке. Вероятно, речь идет о молочной продукции прежде всего. В январе этого года в Беларуси выросло производство молока-сырья на 3,9%. Также увеличился выпуск сыров и масла, которые были основными экспортными товарами в этой категории в прошлом году.

Русый сообщил, что совместная коллегия аграрных министерств Беларуси России состоится 15 марта и на ней будут окончательно утверждены балансы поставок продовольствия на 2017 год. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

"Леди БОСС-2017" приглашает участниц!

“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»

IX «Белый квадрат» объявил жюри

Все новости

Архив