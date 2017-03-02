Беларусь хочет нарастить поставки продовольствия в Россию на 8%

Четверг
2 марта 2017
12:36
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8955
EUR 1.9979
RUB .032472
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
02 марта, 2017 г.
Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый
Вице-премьер Русы заявил, что Беларусь в 2017 году собирается увеличить поставки продовольствия в Россию на 8%, сообщает ТАСС.
— Мы планируем выйти в этом году с ростом 8% к уровню прошлого года", - цитирует его агентство.
По словам Русого, в январе уже виден рост поставок на 15%. Официальных данных по экспорту пока нет, поэтому конкретные позиции не назывались. Вице-премьер подчеркнул, что увеличиваться будут поставки той, продукции, которая пользуется спросом на российском рынке. Вероятно, речь идет о молочной продукции прежде всего. В январе этого года в Беларуси выросло производство молока-сырья на 3,9%. Также увеличился выпуск сыров и масла, которые были основными экспортными товарами в этой категории в прошлом году.
Русый сообщил, что совместная коллегия аграрных министерств Беларуси России состоится 15 марта и на ней будут окончательно утверждены балансы поставок продовольствия на 2017 год.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
"Леди БОСС-2017" приглашает участниц!
“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения