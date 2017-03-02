Валерий Цепкало снят с должности директора ПВТ

Алексей Иванов

Фото ctv.by

Распоряжение об освобождении от должности было подписано президентом Беларуси сегодня.

Лукашенко снял Цепкало с должности директора Парка высоких технологий. Распоряжение об освобождении от должности подписано президентом сегодня.

Валерий Цепкало был главным лоббистом и организатором Парка высоких технологий, который был создан указом президента в 2005 году. Все это время Цепкало возглавлял ПВТ.

Резидентам ПВТ, IT-компаниям, работающим на экспорт, предоставляются беспрецедентные по белорусским мерам льготы. Они освобождены от налога на прибыль, уплаты НДС, таможенных пошлин при импорте оборудования, необходимого для работы. Сотрудники ПВТ платят пониженную ставку подоходного налога (9%, остальные граждане — 13%), взносы в ФСЗН начисляются не с реальной зарплаты сотрудников, а от средней по стране.

Объем экспорта IT-услуг ПВТ вырос с 2005 по 2016 год с 50 млн. долларов до более чем 800 млн. долларов. В целом объем IT-сектора в Беларуси с учетом компаний, не входящих в Парк оценивается более, чем в 1 млрд долларов.

Во время большого разговора 3 февраля Лукашенко не совсем лестно высказался о представителях IT-сектора, говоря, что и среди айтишников хватает не чистых на руку.

Дискуссия вокруг льгот ПВТ, предоставленных до 2020 года, идет уже два года. Некоторые госорганы выступают за отмену льгот или непродление льготного режима. В 2015 году была попытка увеличить базу для расчета взносов в ФСЗН для резидентом ПВТ, однако, президент не принял аргументы сторонников идеи и указ о создании парка не претерпел изменений.