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БР новости

Медицинские товары будут закупать централизованно

02 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

28 февраля 2017 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 46 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения к указу. Организаторами централизованных государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания определены специализированные предприятия «Фармация» и «Белмедтехника», подчиненные Министерству здравоохранения Республики Беларусь. По результатам проведенных ими процедур, они от своего имени будут заключать договоры с участниками-победителями (участниками процедуры закупки из одного источника). Впоследствии медтовары будут реализовываться клиникам (заказчикам) без проведения дополнительных процедур закупок.

Централизованные закупки будут проводиться в соответствии с перечням, которые будут утверждать госорганы. Такие полномочия получили Управлением делами Президента Республики Беларусь, республиканскин органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом).

Сами централизованные закупки будут проводиться в в порядке, установленном законодательством о государственных закупках. 

Также пунктом 2 Указа № 46 определено, что государственные закупки с применением процедуры закупки из одного источника технических средств социальной реабилитации, включенных в Государственный реестр (перечень), произведенных РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (РУП БПОВЦ), осуществляются у этого предприятия.

Закрепление на законодательном уровне данной нормы обусловлено тем, что проведение конкурентных процедур закупок нецелесообразно, поскольку РУП БПОВЦ не просто занимает доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, а является единственным предприятием в республике, реализующим технические средства в объеме, необходимом для всех регионов республики.

Указ № 46 вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г., и действует по 31 декабря 2018 г.

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