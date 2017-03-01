Минфин планирует в 2018-2019 годах инициировать отмену некоторых налоговых льгот

БЕЛТА

Министерство финансов планирует в 2018-2019 годах инициировать отмену некоторых налоговых льгот, сообщил сегодня заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на XVIII Ассамблее деловых кругов, передает БЕЛТА

"Есть необходимость поэтапной отмены налоговых льгот, особенно тех, которые вводились в условиях отсутствия системных решений, направленных на стимулирование развития бизнеса. На необходимость такого подхода обращает внимание и МВФ. Резерв здесь большой - мы оцениваем возможную отмену таких льгот в 2018-2019 годах порядка Br650 млн", - пояснил он и подчеркнул, что это - непростая задача.

При этом замминистра обратил внимание, что необходимые системные решения, направленные на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие высокотехнологичных производств, в стране уже приняты.