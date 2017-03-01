Минфин планирует в 2018-2019 годах инициировать отмену некоторых налоговых льгот

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01 марта, 2017 г.
"Есть необходимость поэтапной отмены налоговых льгот, особенно тех, которые вводились в условиях отсутствия системных решений, направленных на стимулирование развития бизнеса. На необходимость такого подхода обращает внимание и МВФ. Резерв здесь большой - мы оцениваем возможную отмену таких льгот в 2018-2019 годах порядка Br650 млн", - пояснил он и подчеркнул, что это - непростая задача.
При этом замминистра обратил внимание, что необходимые системные решения, направленные на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие высокотехнологичных производств, в стране уже приняты.
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