Минфин предлагает меры по либерализации бухгалтерского учета

БЕЛТА

Министерство финансов предлагает меры по либерализации бухгалтерского учета, сообщил сегодня заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на XVIII Ассамблее деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается необходимости либерализации бухгалтерского учета, то такая работа ведется. Мы уже можем предложить ряд мер, среди них расширение перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий выполнение работ и оказание услуг, может быть составлен подрядчиком и заказчиком единолично", - пояснил замминистра.

Среди других мер, по словам Дмитрия Кийко, предоставление организациям возможности при внутреннем перемещении товарно-материальных ценностей между местами хранения в пределах организации использовать самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов. Кроме того, предлагается предоставить организациям возможность применения факсимиле при подписании первичных учетных документов, используемых для целей бухгалтерского учета при налогообложении, а также установить единообразный порядок бухгалтерского и налогового учета.

В 2017 году планируется подготовить ряд мер и по развитию, либерализации фондового рынка и рынка страховой деятельности.

"При этом вопрос стимулирования предпринимательской деятельности остается актуальным - Минфин готов вести активный диалог и в данном направлении", - констатировал он.

Центральное мероприятие II Недели белорусского предпринимательства - XVIII Ассамблея деловых кругов "От взаимопонимания к взаимодействию" - проходит 1 марта в Минске. Участникам ассамблеи представлен проект Национальной платформы бизнеса-2017. После обсуждения окончательный текст, подготовленный с учетом предложений участников мероприятия, будет отправлен главе государства, руководству Совета Министров и Администрации Президента, должностным лицам всех министерства и ведомств. На мероприятии обсуждаются приоритетные направления совершенствования делового климата Беларуси, улучшение позиции страны в международных рейтингах, основные вызовы для экономики и предпринимательства в 2017 году, повышение эффективности диалога бизнеса и власти, динамика цифровой трансформации экономики.