Нацбанк изменил принципы регулирования ликвидности

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01 марта, 2017 г.
1 марта вступило в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 587 ”Об утверждении Положения о принципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь“.
Как сообщает регулятор, теперь разграничены понятия внутридневной, текущей и структурной ликвидности, даны их определения и перечислены возможные инструменты регулирования ликвидности в зависимости от ее вида.
В отдельную категорию вынесены стабилизационные кредиты, которые могут быть использованы только в целях обеспечения финансовой стабильности, а не для регулирования текущей ликвидности
Переформулированы исходя из практической деятельности названия и определения показателей ликвидности: позиция по резервным требованиям, позиция по стандартным инструментам регулирования ликвидности и ликвидность
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