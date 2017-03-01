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БР новости

Нацбанк изменил принципы регулирования ликвидности

01 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

1 марта вступило в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 587 ”Об утверждении Положения о принципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь“. 

Как сообщает регулятор, теперь разграничены понятия внутридневной, текущей и структурной ликвидности, даны их определения и перечислены возможные инструменты регулирования ликвидности в зависимости от ее вида.

В отдельную категорию вынесены стабилизационные кредиты, которые могут быть использованы только в целях обеспечения финансовой стабильности, а не для регулирования текущей ликвидности

Переформулированы исходя из практической деятельности названия и определения показателей ликвидности: позиция по резервным требованиям, позиция по стандартным инструментам регулирования ликвидности и ликвидность

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