Нацбанк изменил принципы регулирования ликвидности

Алексей Иванов

1 марта вступило в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 587 ”Об утверждении Положения о принципах регулирования ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь“.

Как сообщает регулятор, теперь разграничены понятия внутридневной, текущей и структурной ликвидности, даны их определения и перечислены возможные инструменты регулирования ликвидности в зависимости от ее вида.

В отдельную категорию вынесены стабилизационные кредиты, которые могут быть использованы только в целях обеспечения финансовой стабильности, а не для регулирования текущей ликвидности

Переформулированы исходя из практической деятельности названия и определения показателей ликвидности: позиция по резервным требованиям, позиция по стандартным инструментам регулирования ликвидности и ликвидность