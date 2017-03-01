В Минске открылась XVIII Ассамблея деловых кругов

Валерий Алексеев

Представители правительства рассказывают о перспективах развития отношений бизнеса и государства.

В Минске стартовала XVIII Ассамблея деловых кругов, которая проходит в рамках недели предпринимательства. В центре внимания пленарного заседания ассамблеи — взаимоотношения бизнеса и государства.

Еще перед началом мероприятия министр экономики Владимир Зиновский пообещал внимательно отнестись к Национальной платформе бизнеса-2017 и предложениям по стимулированию деловой активности, которые формирует соответствующая группа.

Министр видит три основные задачи: сокращение административной нагрузки, применение законодательства по декриминализации экономических рисков, адекватность наказания неправомерным деяниям.

— Все идеи, изложенные в Национальной платформе бизнеса-2017, найдут своего хозяина в лице регулятора, отраслевого государственного органа - мы выстраиваем матрицу, в которой прописаны и ответственные, и сроки. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году без внимания не осталось ни одно предложение бизнеса, содержащееся в платформе, - цитирует чиновника БЕЛТА.

Как отметил директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, сейчас идет инвентаризация законодательства по его упрощению для бизнеса. Речь не только о снижении административной и налоговой нагрузки, налогового администрирования, проверочной деятельности.

В частности готовится новый закон о банкротстве, который должен упростить процедуру. Планируется отменить три лицензируемых вида деятельности в области связи и восемь упростить.