Российский рубль снизился на БВФБ

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01 марта, 2017 г.
Евро и доллар продолжили роста на торгах в среду.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду российский рубль подешевел, евро и доллар продолжили расти.
Российская валюта стала дешевле на 0,22%. За 100 российских рублей давали 3,2472 белорусского.
Евро подорожал на 0,3% до 1,9979 и остановился буквально в шаге от двухрублевой отметке.
Доллар стал дороже на 0,51% до 1,8955 рубля.
Вчера Белстат опубликовал данные о внешней торговле товарами в январе 2017 года. Белорусский экспорт вырос на 15,8%, однако импорт увеличивался опережающими темпами. Январь беларусь закончила с дефицитом внешней торговли товарами в 387 млн. рублей, что в четыре раза больше, чем в начале 2016 года.
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Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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