Российский рубль снизился на БВФБ

Алексей Иванов

Евро и доллар продолжили роста на торгах в среду.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду российский рубль подешевел, евро и доллар продолжили расти.

Российская валюта стала дешевле на 0,22%. За 100 российских рублей давали 3,2472 белорусского.

Евро подорожал на 0,3% до 1,9979 и остановился буквально в шаге от двухрублевой отметке.

Доллар стал дороже на 0,51% до 1,8955 рубля.

Вчера Белстат опубликовал данные о внешней торговле товарами в январе 2017 года. Белорусский экспорт вырос на 15,8%, однако импорт увеличивался опережающими темпами. Январь беларусь закончила с дефицитом внешней торговли товарами в 387 млн. рублей, что в четыре раза больше, чем в начале 2016 года.