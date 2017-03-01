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БР новости

Российский рубль снизился на БВФБ

01 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Евро и доллар продолжили роста на торгах в среду. 

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду российский рубль подешевел, евро и доллар продолжили расти.

Российская валюта стала дешевле на 0,22%. За 100 российских рублей давали 3,2472 белорусского.

Евро подорожал на 0,3% до 1,9979 и остановился буквально в шаге от двухрублевой отметке.

Доллар стал дороже на 0,51% до 1,8955 рубля.

Вчера Белстат опубликовал данные о внешней торговле товарами в январе 2017 года. Белорусский экспорт вырос на 15,8%, однако импорт увеличивался опережающими темпами. Январь беларусь закончила с дефицитом внешней торговли товарами в 387 млн. рублей, что в четыре раза больше, чем в начале 2016 года. 

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