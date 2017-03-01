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01 марта, 2017 г.
"Решение об изменении подходов к работе контрольно-ревизорской службы должно быть принято в ближайшее время. Пока новшество коснется трамвайных маршрутов, уже в первой половине марта контролеры откажутся от специальной формы. Позже возможно распространение подобной практики и на троллейбусные маршруты", - отметил Юрий Давидович.
Вместе с тем у работников при себе должны быть удостоверение, бейдж с фото и указанием должности, а также устройства для проверки оплаты проезда.
Юрий Давидович напомнил, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет Br11,5. Ожидается, что такие меры сделают контролеров менее заметными, зайцам станет сложнее уклоняться от административной ответственности. Несколько лет назад в столице уже вносились изменения в форму ревизоров - синюю с яркими желтыми вставками одежду заменили на менее броскую синюю.
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