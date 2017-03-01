БЕЛТА

Контролеры "в штатском" появятся в трамваях Минска в первой половине марта, сообщил БЕЛТА начальник контрольно-ревизорской службы ГП "Минсктранс" Юрий Давидович.

"Решение об изменении подходов к работе контрольно-ревизорской службы должно быть принято в ближайшее время. Пока новшество коснется трамвайных маршрутов, уже в первой половине марта контролеры откажутся от специальной формы. Позже возможно распространение подобной практики и на троллейбусные маршруты", - отметил Юрий Давидович.

Вместе с тем у работников при себе должны быть удостоверение, бейдж с фото и указанием должности, а также устройства для проверки оплаты проезда.

Юрий Давидович напомнил, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет Br11,5. Ожидается, что такие меры сделают контролеров менее заметными, зайцам станет сложнее уклоняться от административной ответственности. Несколько лет назад в столице уже вносились изменения в форму ревизоров - синюю с яркими желтыми вставками одежду заменили на менее броскую синюю.