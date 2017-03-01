Установлена новая планка товарооборота с Грузией

Валерий Алексеев

Он должен вырасти до 200 млн. долларов за ближайшие три года.

Товарооборот с Грузией планируется увеличить до 200 млн. долларов за ближайшие три года. Об этом заявил вице-премьер Михаил Русый.

В прошлом году товарооборот с Грузией вырос на 63,4% до 73,2 млн долларов. Отечественный экспорт при этом подскочил в 2,5 раза до 57,4 млн. долларов, а импорт снизился на 29,6% до 15,8 млн. долларов. В столице Грузии в прошлом году была проведена крупная выставка белорусских товаров. В Грузию выросли поставки отечественной техники, а также продовольствия.

2015-ый год действительно стал рекордным для белорусского экспорта в Грузию. До этого максимальные поставки отмечались в 2010 году и составляли 42,1 млн. долларов.

Михаил Русы также анонсировал подписания контракта на поставку 90 тракторов «Беларус». Обсуждается возможность сборки отечественных тракторов и грузовых автомобилей в Грузии, сообщает БЕЛТА.

1-2 марта в Минске находится с визитом президент Грузии Георги Маргвелашвили. Президент Беларуси уже провел с ним переговоры, как в формате один на один, так и в расширенном составе.