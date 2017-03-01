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Институт социологии НАН Беларуси отмечает увеличение числа сторонников АЭС

01 марта, 2017 г.

Мониторинг общественного мнения был проведен в мае 2016 года 

Научный сотрудник отдела социологии социальной сферы Института социологии НАН Елена Мартищенкова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявила, что число сторонников атомной энергетики в Беларуси выросло. При этом она сослалась на результаты мониторинга общественного мнения, проведенного в мае 2016 года, то есть до инцидента с падением корпуса реактора, когда представители подрядчика и госорганов в течение двух недель не подтверждали факт происшествия.

По данным на май прошлого года атомную энергетику в Беларуси поддерживало 49,8% населения. Среди социальных групп наибольшую поддержку строительству АЭС и развитию ядерной энергетике выражают предприниматели, руководители, сельские жители, рабочие и студенты. Число сторонников АЭС среди мужчин - 55,9%, женщин - 44,8%; пенсионеров - 48,4%, молодежи - 50,9%; сельских и городских жителей - 53,9% и 48,4% соответственно.

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