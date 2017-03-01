Макей предлагает не хоронить Союзное государство

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01 марта, 2017 г.
Министр иностранных дел Беларуси оптимистично настроен по поводу развития отношений с Россией
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что у нашей страны есть взаимопонимание с Россией. Он оптимистично смотрит на развитие двусторонних отношений.
— Как некоторые говорят, Союзное государство уже не существует. По нашему мнению, его хоронить рано, — приводит слова Макея БЕЛТА.
По словам министра недавно у него состоялся «очень предметный и конкретный разговор» с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. Макей констатировал наличие «общего понимания», как надо искать «развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперед». Разговор касался пограничных вопросов, взаимодействия на международной арене, ситуации в горячих точках.
Не менее оптимистичен Макей и по отношению к ЕС:
— Я оптимистично смотрю на развитие наших отношений с Европейским союзом. Мы работаем над облегчением визового режима с ЕС. Не могу сказать, что там нет каких-то шероховатостей. Но есть проблема, которую мы должны обсуждать, и мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами.
По его словам, Беларусь озабочена наплывом мигрантов в Евросоюзу, и в рамках переговоров по визовому режиму с ЕС, МИД учитывает «вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси»
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