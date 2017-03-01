В Беларуси стало больше малообеспеченных

Валерий Алексеев

По итогам четвертого квартала 4,4% домашних хозяйств были признаны малообеспеченными.

Национальный статистический комитет зафиксировал в четвертом квартале 2016 года рост доли малообеспеченных хозяйств. Она увеличилась на 0,3 п.п. по сравнению с третьим кварталом и достигла 4,4%.

Больше всего малообеспеченных среди домашних хозяйств, где воспитываются несовершеннолетние дети. Всего таких хозяйств 9% от общего числа семей с детьми. В четвертом квартале показатель вырос на 0,6 п.п.

Среди регионов самая высокая доля малообеспеченных хозяйств в Гомельской области — 6,2%, или на 0,2 п.п. больше, чем в третьем квартале, меньше всего таких в Минске — 1,4% (+0,3 п.п. к третьему кварталу).

В четвертом квартале белорусы стали тратить больше на продукты питания. Доля этой статьи в структуре расходов домашних хозяйств выросла с 40,6% в третьем квартале до 41,3% в четвертом квартале 2016 года. Интересно, что показатель принципиально не изменился по сравнению с концом 2015 года, тогда на питание белорусы тратили 41,2%.

Доля расходов на непродовольственные товары в четвертом квартале снизилась на 0,2 п.п. по сравнению с третьим до 32,8%. В 2015-м она была выше — 34,6%.

На услуги приходилось в четвертом квартале 22,6% расходов домашних хозяйств, что на 0,6 п.п. меньше, чем в третьем квартале 2016-го, и на 1,6% больше, чем в конце 2015 года.