В Беларуси подорожали некоторые сигареты

Алексей Иванов

Цены выросли с 1 марта 2017 г.

В Беларуси увеличены цены на некоторые сигареты. С 1 марта на 5 копеек дороже продаются Mall Red, на 9 копеек больше придется заплатить за некоторые вид сигарет сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar. Все сигареты производятся Гродненской табачной фабрикой.

Другие сигареты отечественного производства и импортные не изменяется в цене.