В Беларуси подорожали некоторые сигареты

Среда
1 марта 2017
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№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
01 марта, 2017 г.
Цены выросли с 1 марта 2017 г.
В Беларуси увеличены цены на некоторые сигареты. С 1 марта на 5 копеек дороже продаются Mall Red, на 9 копеек больше придется заплатить за некоторые вид сигарет сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar. Все сигареты производятся Гродненской табачной фабрикой.
Другие сигареты отечественного производства и импортные не изменяется в цене.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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