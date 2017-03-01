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БР новости

В Беларуси подорожали некоторые сигареты

01 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Цены выросли с 1 марта 2017 г.

В Беларуси увеличены цены на некоторые сигареты. С 1 марта на 5 копеек дороже продаются Mall Red, на 9 копеек больше придется заплатить за некоторые вид сигарет сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar. Все сигареты производятся Гродненской табачной фабрикой.

Другие сигареты отечественного производства и импортные не изменяется в цене. 

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