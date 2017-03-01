Брестский пивзавод выставляют на торги

Среда
1 марта 2017
10:50
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8859
EUR 1.9973
RUB .032543
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
01 марта, 2017 г.
Аукцион по продаже имущества ОАО «Брестское пиво» назначен на 4 апреля
ОАО «Брестское пиов» будет выставлено на торги как единый имущественный комплекс. Аукцион должен пройти 4 апреля. Начальная цена пивзавода установлена 17 млн. рублей без НДС.Шаг цены аукциона составит 5%. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предприятия как единого имущественного комплекса единственному участнику, подавшему заявление на участие либо явившемуся на торги, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения