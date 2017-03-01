Брестский пивзавод выставляют на торги

Валерий Алексеев

Аукцион по продаже имущества ОАО «Брестское пиво» назначен на 4 апреля

ОАО «Брестское пиов» будет выставлено на торги как единый имущественный комплекс. Аукцион должен пройти 4 апреля. Начальная цена пивзавода установлена 17 млн. рублей без НДС.

Шаг цены аукциона составит 5%. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предприятия как единого имущественного комплекса единственному участнику, подавшему заявление на участие либо явившемуся на торги, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%.