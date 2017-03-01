Порядок регистрации доменов .by и .бел изменится с 1 марта

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01 марта, 2017 г.
Обновленная Инструкция о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет начнет действовать в Беларуси с 1 марта. Это предусмотрено приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси от 28 ноября 2016 года №85, сообщает БЕЛТА.
Приказом утверждена в новой редакции Инструкция о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет. В ней конкретизированы некоторые моменты, касающиеся регистрации доменов. В частности, упорядочено участие посредников в процедуре регистрации доменных имен. Договор на регистрацию домена можно будет заключать только с регистраторами. Согласно обновленной инструкции, они не смогут привлекать третьих лиц для поиска новых клиентов и заключения с ними договоров на регистрацию доменов. Исключение - договоры на регистрацию доменов заявителей-нерезидентов (к их заключению регистраторы смогут привлекать иностранных юрлиц).
Инструкция также ужесточает требования к регистраторам и регламентирует порядок действий при ликвидации или прекращении деятельности регистратора. В инструкции также прописана возможность передачи домена по наследству.
Кроме того, установлен предельный срок регистрации доменных имен зоны .бел, заявки на приоритетную регистрацию которых были поданы государственными органами в отношении подчиненных им (входящих в состав, систему) организаций, но договоры на их регистрацию не были заключены. Последним сроком заключения такого договора будет 30 сентября 2017 года.
С 1 октября 2017 года указанные незарегистрированные домены подлежат регистрации в порядке, установленном для имен, исключенных из реестра национальной доменной зоны. Они могут быть выставлены на аукцион с учетом права технического администратора национальной доменной зоны не выставлять на аукцион домены, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг
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