Минздрав отменил некоторые санитарные правила

Валерий Алексеев

Это сделано, что избежать дублирования требований

Министерство здравоохранения Беларуси постановлением №15 от 17 февраля 2017 года отменил ряд санитарных норм и правил, которые были признаны дублирующими другие технические нормативные правовые акты.

Были отменены санитарные правила «Ввоз и реализация подержанных вещей Second Hand, поступающих из-за рубежа», «Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья», «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию» (утверждены постановлением Минздрава №93 от 13 июля 2010 года), а также «Гигиенические требования к производственным помещениям, оборудованию и организации рабочих мест при использовании копировально-множительной техники» (утверждены постановлением Минздрава №125 от 17 сентября 2010 года).