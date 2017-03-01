Извещения об уплате налогов отправленные по электронной почте не будут дублироваться на бумажном носителей

Алексей Иванов

Министерство по налогам и сбором уточнило постановлением от 31 января 2017 года №2 порядок взаимодействия с налогоплательщиками, использующими личный кабинет на сайте ведомства.

Министерство по налогам и сборам скорректировала правила взаимодействия с налогоплательщиками, использующими личный кабинет на сайте ведомства. Они утверждены постановлением от 31 января 2017 года №2, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Чтобы получать извещения об уплате налогов, сборов и пошлин через личный кабинет или по электронной почте, плательщик должен выразить свое согласие с таким порядком. Теперь, согласно новой инструкции, это можно сделать в любой инспекции МНС, независимо от места жительства, постановки на учет или нахождения плательщика. Для выражения согласия нужно предъявить паспорт. Соответствующую заявку сейчас можно заполнить на сайте ведомства, однако, посещение инспекции для удостоверения личности остается обязательным.

После этого будет создан личный кабинет плательщика, в котором можно установить порядок получения извещений, либо в самом кабинете, либо по электронной почте. В случае получения извещений в электронном виде, на бумажном носителей документ не будет вручаться.