В Минске будет ограничено движение транспорта на некоторых участках 1-4 марта

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28 февраля, 2017 г.
Минске будет ограничено движение всех видов транспорта 1-4 марта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 100-летию милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение транспорта 1 и 2 марта с 20.30 до 24.00 и 4 марта с 6.30 до 11.00 будет ограничено на пр. Независимости: от ул. Московской до ул. Козлова, по ул. Купалы - от ул. Первомайской до ул. Богдановича; по ул. Ленина - от ул. Ульяновской до пр. Победителей, а также по прилегающим улицам пр. Независимости.
Будет запрещена остановка и стоянка транспорта 3-4 марта с 22.00 до 11.00 по ул. Интернациональной - от ул. Энгельса до ул. Купалы, по ул. Энгельса - от пр. Независимости до ул. Интернациональной, по ул. Комсомольской - от ул. Кирова до пр. Независимости (по четной стороне).
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