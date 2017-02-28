Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

В Минске будет ограничено движение транспорта на некоторых участках 1-4 марта

28 февраля, 2017 г.

БЕЛТА

Минске будет ограничено движение всех видов транспорта 1-4 марта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 100-летию милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение транспорта 1 и 2 марта с 20.30 до 24.00 и 4 марта с 6.30 до 11.00 будет ограничено на пр. Независимости: от ул. Московской до ул. Козлова, по ул. Купалы - от ул. Первомайской до ул. Богдановича; по ул. Ленина - от ул. Ульяновской до пр. Победителей, а также по прилегающим улицам пр. Независимости.

Будет запрещена остановка и стоянка транспорта 3-4 марта с 22.00 до 11.00 по ул. Интернациональной - от ул. Энгельса до ул. Купалы, по ул. Энгельса - от пр. Независимости до ул. Интернациональной, по ул. Комсомольской - от ул. Кирова до пр. Независимости (по четной стороне).

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»

IX «Белый квадрат» объявил жюри

Все новости

Архив