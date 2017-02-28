Белорусы сократили потребление молока и мяса

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28 февраля, 2017 г.
Белстат опубликовал данные о потреблении продуктов питания в домашних хозяйства.
Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению продуктов питания в IV квартале 2016 года.
Из него следует, что белорусы сократили потребление молока, мяса и картофеля. В четвертом квартале в среднем на человека потреблялось 22,3 кг молока и молочных продуктов против 23,1 кг в конце 2015 года.
Потребление мяса и мясных продуктов снизилось с 6,4 до 6,3 кг.
Выросло потребление картофеля с 5,4 кг до 5,5 кг, овощей и бахчевых с 6,8 до 7 кг.
Потребление хлеба, рыб, жиров, яиц, фруктов и сахара осталось неизменным.
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