Половина населения страны имеет меньше 350 рублей в месяц

Вторник
28 февраля 2017
18:09
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8818
EUR 1.9893
RUB .032508
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
28 февраля, 2017 г.
Национальный статистический комитет опубликовал данные об уровне среднедушевых располагаемых ресурсов в IV квартале 2016 года
Половина населения Беларуси в IV квартале 2016 года располагала менее чем 350 рублям на душу. В группы с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов до 350 рублей попало 49,5% населений.
Ресурсами до 150 рублей располагали в четвертом квартале прошлого года 3,1% населения, от 150 до 200 рублей — 7% населения, от 200 до 250 — 11% населения, от 250 до 300 — 12,8%, а от 300 до 350 рублей — 15,6% населения.
Самая многочисленная группа населения (16,5%) в стране располагала 400-500 рублями в месяца. Более 600 рублей ресурсов на душу имели 12,5% жителей страны. По данным Белстата ресурсы меньше прожиточного минимума в IV квартале прошлого года имели 6% населения.
Самая высокая доля «богатых», с располагаемыми ресурсами свыше 600 рублей в Минске. Здесь таки 27,4% населения. В столице 72,2% населения имело более 350 рублей ресурсов в месяц. Самая низкая доля «богачей» — в Брестской области, 7,1%.
Удельный вес наименее состоятельных жителей страны, располагающих ресурсами менее 150 рублей в месяц в четвертом квартале был самым высоким в Брестской области, где таких насчитывалось 5,4%. В Минске этот показатель составил 0,1%.
В Брестской области и самый высокий уровень тех, чьи ресурсы меньше прожиточного минимума — 8,6%.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения