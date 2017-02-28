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БР новости

Половина населения страны имеет меньше 350 рублей в месяц

28 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Национальный статистический комитет опубликовал данные об уровне среднедушевых располагаемых ресурсов в IV квартале 2016 года 

Половина населения Беларуси в IV квартале 2016 года располагала менее чем 350 рублям на душу. В группы с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов до 350 рублей попало 49,5% населений.

Ресурсами до 150 рублей располагали в четвертом квартале прошлого года 3,1% населения, от 150 до 200 рублей — 7% населения, от 200 до 250 — 11% населения, от 250 до 300 — 12,8%, а от 300 до 350 рублей — 15,6% населения.

Самая многочисленная группа населения (16,5%) в стране располагала 400-500 рублями в месяца. Более 600 рублей ресурсов на душу имели 12,5% жителей страны. По данным Белстата ресурсы меньше прожиточного минимума в IV квартале прошлого года имели 6% населения.

Самая высокая доля «богатых», с располагаемыми ресурсами свыше 600 рублей в Минске. Здесь таки 27,4% населения. В столице 72,2% населения имело более 350 рублей ресурсов в месяц. Самая низкая доля «богачей» — в Брестской области, 7,1%.

Удельный вес наименее состоятельных жителей страны, располагающих ресурсами менее 150 рублей в месяц в четвертом квартале был самым высоким в Брестской области, где таких насчитывалось 5,4%. В Минске этот показатель составил 0,1%.

В Брестской области и самый высокий уровень тех, чьи ресурсы меньше прожиточного минимума — 8,6%. 

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