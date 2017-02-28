Белорусский экспорт товаров в январе вырос на 15,8%

Алексей Иванов

Однако импорт растет опережающими темпами. В итоге отрицательное сальдо только за январь достигло 385,4 млн. долларов.

Беларусь увеличила внешнеторговых оборот товаров в январе 2017 года на 24,6%. Он составил 3,97 млрд долларов. Экспорт товаров вырос на 15,8% до 1,79 млрд долларов, а импорт — на 32,9% до 2,18 млрд долларов.

Сальдо внешней торговли сложилось в январе отрицательным в размере 385,4 млн. долларов США. Это более чем в четыре раза превышает показатель января прошлого года. В начале 2016 страна наторговала на минус 91,5 млн. долларов.

Экспорт в Россию за январь вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом до 835,9 млн. долларов. Импорт из РФ увеличился на 39,7% до 1,32 млрд долларов. Сальдо в торговле с Россией традиционно отрицательное: минус 482 млн. долларов. Год назад импорт из РФ превышал белорусский экспорт на 387,7 млн. долларов.

Экспорт в страны Евросоюза продолжает снижаться. В январе он сократился на 13,8% до 483,8 млн. долларов. Снижение экспорта в первую очередь связано с сокращением поставок нефти на переработку из России. Основной экспортный товар для рынков ЕС — нефтепродукты. В первом квартале этого года представители РФ обещали поставить в Беларусь 4 млн. т нефти. В прошлом году в первые три месяца года было поставлено на переработку 6 млн. т нефти.

Импорт из ЕС вырос за январь на 21,6% до 353 млн. долларов. Несмотря на такую динамику, торговля с ЕС осталась профицитной. Положительное сальдо достигло 130,8 млн. долларов.