Иностранцы нарушают условия безвизового режима

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28 февраля, 2017 г.
В Беларуси с момента введения безвизового режима для гражда 80 стран, прибывающих в страну через аэропорт Минск, были зафиксированы несколько случаев нарушений со стороны иностранных гражда.
Пока случаи нарушений безвизового 5-дневного режима единичны, передает БЕЛТА со сылкой на министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Всего же за две недели в Беларуси безвизовым режимом уже воспользовалось более 2200 иностранцев.
Нарушения касаются сроков пребывания, а также условий въезда в РФ. Туристы с российскими визами следовали в Россию и въехали в Беларусь по безвизовому режиму.
Игорь Шуневич подчеркнул, что эта статистика никак не влияет на криминогенную обстановку. "Каких-то особых усилий, средств мы не используем для наведения порядка в этой области, каких-то угроз не прогнозируем", - сказал руководитель МВД.
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