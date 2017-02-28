Иностранцы нарушают условия безвизового режима

Валерий Алексеев

Зафиксированы единичные случаи, но они есть.

В Беларуси с момента введения безвизового режима для гражда 80 стран, прибывающих в страну через аэропорт Минск, были зафиксированы несколько случаев нарушений со стороны иностранных гражда.

Пока случаи нарушений безвизового 5-дневного режима единичны, передает БЕЛТА со сылкой на министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Всего же за две недели в Беларуси безвизовым режимом уже воспользовалось более 2200 иностранцев.

Нарушения касаются сроков пребывания, а также условий въезда в РФ. Туристы с российскими визами следовали в Россию и въехали в Беларусь по безвизовому режиму.

Игорь Шуневич подчеркнул, что эта статистика никак не влияет на криминогенную обстановку. "Каких-то особых усилий, средств мы не используем для наведения порядка в этой области, каких-то угроз не прогнозируем", - сказал руководитель МВД.