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БР новости

Иностранцы нарушают условия безвизового режима

28 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Зафиксированы единичные случаи, но они есть.

В Беларуси с момента введения безвизового режима для гражда 80 стран, прибывающих в страну через аэропорт Минск, были зафиксированы несколько случаев нарушений со стороны иностранных гражда. 

Пока случаи нарушений безвизового 5-дневного режима единичны, передает БЕЛТА со сылкой на министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Всего же за две недели в Беларуси безвизовым режимом уже воспользовалось более 2200 иностранцев. 

Нарушения касаются сроков пребывания, а также условий въезда в РФ. Туристы с российскими визами следовали в Россию и въехали в Беларусь по безвизовому режиму.

Игорь Шуневич подчеркнул, что эта статистика никак не влияет на криминогенную обстановку. "Каких-то особых усилий, средств мы не используем для наведения порядка в этой области, каких-то угроз не прогнозируем", - сказал руководитель МВД. 

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