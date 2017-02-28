МВД выступает за запрет продажи алкоголя ночью и на автозаправках

Алексей Иванов

В пользу запрета сегодня высказался министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Глава МВД Игорь Шуневич выступает за ограничения продажи алкоголя. По его мнению алкогольные напитки не должны продаваться после 23:00, независимо от расположения и вида торгового объекта. Кроме того, МВД продолжает лоббировать запрет продажи алкоголя на автозаправках.

— Он (алкоголь – прим. БР) не должен продаваться во всех торговых объектах после 23.00, на автозаправках, — приводит слова министра БЕЛТА.