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БР новости

МВД выступает за запрет продажи алкоголя ночью и на автозаправках

28 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

В пользу запрета сегодня высказался министр внутренних дел Игорь Шуневич. 

Глава МВД Игорь Шуневич выступает за ограничения продажи алкоголя. По его мнению алкогольные напитки не должны продаваться после 23:00, независимо от расположения и вида торгового объекта.  Кроме того, МВД продолжает лоббировать запрет продажи алкоголя на автозаправках.

— Он (алкоголь – прим. БР) не должен продаваться во всех торговых объектах после 23.00, на автозаправках, — приводит слова министра БЕЛТА

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