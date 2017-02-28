МВД Беларуси продолжает проверку в отношении Россельхознадзора

Валерий Алексеев

Формально речь идет о доследственной проверке по ограничению поставок белорусской продукции на рынок РФ.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сегодня подтверди, что проверка по ограничению поставок белорусской продукции на рынок РФ продолжается. Конкретных результатов еще нет.

Есть факты, которые мы трактуем как дискредитацию конкурентов" - цитирует министра ТАСС. По его словам, "ряду белорусских предприятий мог быть нанесен имиджевый и экономический вред надуманно нашими союзниками в России".

Проверка началась после того, как во время так называемого большого разговора с прессой и экспертами президент Беларуси Александр Лукашенко указал на то, что должностные лица Россельхознадзора имеют свои интересы в перерабатывающей отрасли РФ и этим мотивированы их действия в отношении поставок с белорусских предприятий. Лукашенко прямым текстом поручил Шуневичу завести уголовное дело на представителей Россельхознадзора.

МВД начало проверку через неделю. Она ведется по статье УК о дискредитации товаров производителя конкурентом. Соответствующие вопросы были направлены главе Россельхозонадзора Сергею Данкверту. Он подтвердил их получение и сообщил, что ответ готовится.

Между тем с 6 февраля Россельхознадзор закрыл для экспорта говядины в РФ Минскую области, а сегодня на усиленный лабораторный контроль были поставлены девять отечественных предприятий мясной и молочной индустрии.