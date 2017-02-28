Белстат сформировал перечень индикаторов достойного труда

Национальный статистический комитет в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ) сформировал перечень индикаторов достойного труда, сообщает БЕЛТА.

Перечень индикаторов включает показатели, характеризующие количественные аспекты трудовой деятельности и качество занятости, гармонизированные с единой системой индикаторов достойного труда.

В Беларуси внедряются новые подходы в области мониторинга рынка труда в соответствии с международными рекомендациями, принятыми на 19-й Международной конференции статистиков труда, отметили в статистическом ведомстве.

По словам специалистов, в текущем году планируется приступить к подготовке проведения в республике выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения людей с ограниченными возможностями.

Среди основных направлений развития энергетической статистики - совершенствование методологических подходов по построению топливно-энергетического баланса, внедрение в статистическую практику методологии сглаживания временных рядов по климатическому фактору, проведение выборочного обследования домашних хозяйств по энергопотреблению, разработка системы показателей энергоэффективности.

Подведены результаты экспериментальной разработки Вспомогательного счета туризма в Республике Беларусь (ВСТ). Так, пересмотрен инструментарий государственных статистических наблюдений по статистике туризма. По данным выборочных обследований изучена структура туристических расходов посетителей. Разработана классификация туристических продуктов и видов экономической деятельности, характерных для туризма в Беларуси. Заполнены макеты таблиц ВСТ и определена доля валовой добавленной стоимости, создаваемой непосредственно в туризме, в валовом внутреннем продукте.