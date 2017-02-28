МАЗ построит завод во Вьетнаме

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28 февраля, 2017 г.
Он будет производить 1500 автомобилей ежегодно
МАЗ собирается построить с вьетнамскими партнерами завод неподалеку от Ханоя. Строительство уже началось.
Завод будет управляться недавно зарегистрированным предприятием MAZ Asia. Производитель надеется использовать преимущества соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. С вьетнамской стороны в проекте участвует AuViet Industry, реализующая в статусе дилера самосвалы БелАЗ и комплекты "Белшины".
Совместное предприятие будет на 70% принадлежать AuViet Industry. Оставшаяся доля достанется МАЗу. При этом белорусский завод внесет ее технологиями и техникой.
Планируется, что на заводе будут собирать шесть моделей: большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В будущем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны или навесное оборудование для коммунальной техники. Машину будут продаваться не только во Вьетнаме, но и в странах АСЕАН
Мощность завода составит 1500 машин в год.
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