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БР новости

МАЗ построит завод во Вьетнаме

28 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Он будет производить 1500 автомобилей ежегодно

МАЗ собирается построить с вьетнамскими партнерами завод неподалеку от Ханоя. Строительство уже началось.

Завод будет управляться недавно зарегистрированным предприятием MAZ Asia. Производитель надеется использовать преимущества соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. С вьетнамской стороны в проекте участвует AuViet Industry, реализующая в статусе дилера самосвалы БелАЗ и комплекты "Белшины".

Совместное предприятие будет на 70% принадлежать AuViet Industry. Оставшаяся доля достанется МАЗу. При этом белорусский завод внесет ее технологиями и техникой.

Планируется, что на заводе будут собирать шесть моделей: большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В будущем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны или навесное оборудование для коммунальной техники. Машину будут продаваться не только во Вьетнаме, но и в странах АСЕАН

Мощность завода составит 1500 машин в год. 

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