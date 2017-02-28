Россия пойдет на компромисс только после погашения долга за газ

Алексей Иванов

Он составляет 600 млн долларов

Министр энергетики России Александр Новак выставил условием разрешения нефтегазового спора с Беларусью погашение недоплаты за газ в 2016 году.

— Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы 2017 года, - заявил он кулуара сочинского форума, передает РБК.

Размер недоплаты был назван вчера вице-премьером Дворковичем. Сейчас она составляет 600 млн долларов.

Беларусь продолжает настаивать на покупке газа по равнодоходным ценам. Из слов Новака следует, что определенный компромисс по выходу на единый рынок энергоресурсов есть, однако Россия настаивает на погашении долга.