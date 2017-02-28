Барановичским текстильщикам возместят часть процентов по кредиту

Валерий Алексеев

Господдержку получит ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение».

Совет министров Беларуси постановил возместить ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» половину процентной ставки по кредиту.

Возмещение будет выплачено за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.