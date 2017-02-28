Белорусский рубль продолжает падать второй день подряд

Вторник
28 февраля 2017
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№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
28 февраля, 2017 г.
После укрепления на прошлой неделе национальная валюта дешевеет ко всей корзине сразу.
Во вторник на торгах БВФБ белорусский рубль продолжил падение. Национальная валюта укреплялась в течение предыдущих 10 дней, а теперь, похоже, доллар и евро вернут свои позиции.
Евро подорожал во вторник на 0,4% до 1,9973 рубля, доллар — на 0,22% до 1,8859 рубля.
Российская валюта котировалась на 0,11% выше, чем вчера или по 3,2543 рубля за 100 российских.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
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