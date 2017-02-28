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БР новости

Белорусский рубль продолжает падать второй день подряд

28 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

После укрепления на прошлой неделе национальная валюта дешевеет ко всей корзине сразу. 

Во вторник на торгах БВФБ белорусский рубль продолжил падение. Национальная валюта укреплялась в течение предыдущих 10 дней, а теперь, похоже, доллар и евро вернут свои позиции.

Евро подорожал во вторник на 0,4% до 1,9973 рубля, доллар — на 0,22% до 1,8859 рубля.

Российская валюта котировалась на 0,11% выше, чем вчера или по 3,2543 рубля за 100 российских. 

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