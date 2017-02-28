Открыть банковский счет можно будет одновременно с регистрацией предприятия

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28 февраля, 2017 г.
В Беларуси изменяются условия регистрации и ликвидации предприятий. Новые правила закреплены декретом президента №2, который он подписал сегодня.
Новый документ предоставляет возможность открыть банковский расчетный счет одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования по представлению регистратора.
Дочерние предприятия теперь можно будет создавать и в случае наличия у учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых обязательств.
Изменяется подход к процедуре признания государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной при представлении ими в регистрирующий орган не соответствующих действительности сведений. При рассмотрении данной категории дел судами подлежат учету характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные имеющие значение для дела обстоятельства.
Регистрирующие органы в соответствии с новым декретом могут ликвидировать субъект в случае, если он не ведет деятельность в течение двух лет подряд. Ранее такое право давалась в случае отсутствия деятельности в течение года.
Налоговые и иные органы могут обращаться в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности) в течение трех лет. Такой же срок предоставляется субъектов хозяйствования на обжалование действий.
Согласно положениям декрета субъект хозяйствования, принявший решение о самоликвидации, вправе для проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации субъекта хозяйствования справки или сведения без проведения его дополнительных проверок.
Декретом также закрепляется возможность подачи субъектами хозяйствования документов о ликвидации (прекращении деятельности) в электронном виде и определяется механизм приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением ими срочной военной или альтернативной службы, нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Декрет вступает в силу через полгода.
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