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БР новости

Открыть банковский счет можно будет одновременно с регистрацией предприятия

28 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент Беларуси подписал декрет №2, которым вносятся изменения в декрет №1 от 16 января 2009 года "О государственной регистрации и ликвидации (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования",

В Беларуси изменяются условия регистрации и ликвидации предприятий. Новые правила закреплены декретом президента №2, который он подписал сегодня.

Новый документ предоставляет возможность открыть банковский расчетный счет одновременно с регистрацией субъекта хозяйствования по представлению регистратора.

Дочерние предприятия теперь можно будет создавать и в случае наличия у учредителя не исполненных в срок гражданско-правовых обязательств.

Изменяется подход к процедуре признания государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной при представлении ими в регистрирующий орган не соответствующих действительности сведений. При рассмотрении данной категории дел судами подлежат учету характер допущенных нарушений, наличие ущерба и иные имеющие значение для дела обстоятельства.

Регистрирующие органы в соответствии с новым декретом могут ликвидировать субъект в случае, если он не ведет деятельность в течение двух лет подряд. Ранее такое право давалась в случае отсутствия деятельности в течение года.

Налоговые и иные органы могут обращаться в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, их ликвидации (прекращении деятельности) в течение трех лет. Такой же срок предоставляется субъектов хозяйствования на обжалование действий.

Согласно положениям декрета субъект хозяйствования, принявший решение о самоликвидации, вправе для проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты обязательных платежей в бюджет заключить договор оказания аудиторских услуг. Наличие аудиторского заключения и отчета позволит налоговым и таможенным органам, Белгосстраху представить регистрирующему органу необходимые для ликвидации субъекта хозяйствования справки или сведения без проведения его дополнительных проверок.

Декретом также закрепляется возможность подачи субъектами хозяйствования документов о ликвидации (прекращении деятельности) в электронном виде и определяется механизм приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с прохождением ими срочной военной или альтернативной службы, нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Декрет вступает в силу через полгода. 

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