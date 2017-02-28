Белорусы начали экономить на продуктах питания

Вторник
28 февраля 2017
12:06
№ 7 (1237)
25 февраля - 3 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8818
EUR 1.9893
RUB .032508
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
28 февраля, 2017 г.
По данным исследования МАСМИ в декабре 2016 года сократил расходы на продовольствия каждый второй горожанин.
Около половины жителей белорусских городов начали экономить на продуктах питания, сообщает Belretail со ссылкой на исследование МАСМИ.
В конце 2015 года об экономии заявила треть опрошенных. Белорусы стараются экономить на мясе, рыбе, шоколаде, пиве, соках, кофе и чае.
Также респонденты заявляли, что в конце прошлого года вынуждены были полностью отказаться от покупки мяса и рыбы. Например, рыбу перестали покупать примерно 10% горожан.
Данные соцопроса подтверждаются и свежей статистикой. В декабре и январе наблюдается устойчивое падение розничного товарооборота. Так оборот продовольственных товаров в январе 2017 года сократился более чем на 2%.
Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)
“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения