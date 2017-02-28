Госдолг Беларуси уменьшился на 400 млн. рублей

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28 февраля, 2017 г.
Совокупный госдолг страны на 1 февраля 2017 года достиг 36,6 млрд рублей.
Государственный долг Беларуси за январь сократился на 0,4 млрд рублей до 36,6 млрд рублей.
По информации Минфина, внешний госдолг страны за первый месяц года сократился на 95,7 млн. долларов и составил 13,5 млрд долларов.
В январе Беларуси привлекла из-за рубежа 36,8 млн. долларов, из которых 21,8 млн составили средства правительства РФ, 8,3 млн. — Всемирного банка и 6,7 млн. долларов — банков КНР.
Беларусь в январе уплатила в счет погашения внешнего долга 95,3 млн. долларов банкам КНР и 44,7 млн. долларов правительству России.
Внутренний госдолг составляет 10,4 млрд. рублей. С начала года он вырос на 0,1 млрд рублей. В январе государство через облигации заняло на внутреннем рынке 68,9 млн. долларов, а погасило 18,2 тыс. долларов.
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