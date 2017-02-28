Белорусский народный банк объявляет о запуске программы содействия развитию электротранспорта в Беларуси «СМАртЭнерджи»

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28 февраля, 2017 г.
Неизменно следуя своему слогану «Почувствуй будущее», Белорусский народный банк уделяет пристальное внимание инновационным проектам: первый среди банков Беларуси совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) разработал программу содействия развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры «СМАртЭнерджи».
Целью данной программы является предложение доступных финансовых ресурсов юридическим и частным лицам посредством кредитования и предоставления лизинга на приобретение электромобилей*, гибридных автомобилей** и оборудования для их обслуживания; а также содействие развитию зарядной инфраструктуры. Сегодня в Беларуси зарядные станции установлены на ряде АЗС, постепенно появляются они и в городском пространстве. В свою очередь БНБ-Банк планирует установить несколько зарядных станций уже в этом году.
«Мы рады объявить о запуске нашей программы содействия развитию электротранспорта. Отмечая растущий интерес к данной теме как со стороны мировых производителей, так и со стороны государства, мы постарались разработать максимально интересное предложение по финансированию. Для этого мы ограничили нашу маржу и подключили к проекту наших международных партнёров. Отчетливо понимая, что развитие массового рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры сегодня носит больше перспективный характер, уже сейчас мы ориентируемся на лидеров мнений в отношении технологического прогресса, чья философия близка видению нашего банка, именно поэтому мы не сомневаемся в своевременности и актуальности данной программы!» – отмечает заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук.
* Электромобиль – транспортное средство, которое для осуществления передвижения использует одну или несколько электрических силовых установок (электродвигателей).
** Гибридный автомобиль – питание автомобиля осуществляется как от аккумулятора электрической энергии, который может быть заряжен от внешнего источника, так и от двигателя внутреннего сгорания.
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