Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Товарооборот ИП падает сильнее организаций торговли

28 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

В январе 2017 года розничный товарооборот в Беларуси сократился на 4,6% в сопоставимых ценах. 

Падение розничного товарооборота в Беларуси набирает обороты. В январе 2017 года он составил 2,66  млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он сократился на 4,6%. В начале 2016-го темпы падения оборота составляли всего 2%.

Оборот ИП и физлиц сократился на 11,2% и составила 321,6 млн. рублей в текущих ценах. Организации торговли потеряли 3,6% оборота. Он составил 2,34 млрд рублей. Надо отметить, что в январе 2016-го оборот организаций торговли оставался стабильным (+0,3% к 2015-му году)

Продажи промтоваров падают быстрее продовольственных. В январе товарооборот продовольственных товаров снизился на 2,6% в сопоставимых ценах и составил 1,4 млрд в текущих, промтоваров — на 6,7% и составил 1,3 млрд. рублей. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Итоги финансовой деятельности предприятий Минэнерго нивелируются неоплатой за тепло и электроэнергию (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Соглашение о сокращении добычи нефти в январе выполнено на 86% (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Беларусь начнет получать газ по внутрироссийским ценам не раньше 2019 года (Валерий Алексеев, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Мировое производство зерна превысит 2,1 млрд т (Вале, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль просел ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 6 (1234) 18-24 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

“Леди Босс - 2015” Ольга Рачко: «Любая ошибка может стать шагом к успеху!»


IX «Белый квадрат» объявил жюри

Все новости

Архив