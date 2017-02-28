Товарооборот ИП падает сильнее организаций торговли

Алексей Иванов

В январе 2017 года розничный товарооборот в Беларуси сократился на 4,6% в сопоставимых ценах.

Падение розничного товарооборота в Беларуси набирает обороты. В январе 2017 года он составил 2,66 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он сократился на 4,6%. В начале 2016-го темпы падения оборота составляли всего 2%.

Оборот ИП и физлиц сократился на 11,2% и составила 321,6 млн. рублей в текущих ценах. Организации торговли потеряли 3,6% оборота. Он составил 2,34 млрд рублей. Надо отметить, что в январе 2016-го оборот организаций торговли оставался стабильным (+0,3% к 2015-му году)

Продажи промтоваров падают быстрее продовольственных. В январе товарооборот продовольственных товаров снизился на 2,6% в сопоставимых ценах и составил 1,4 млрд в текущих, промтоваров — на 6,7% и составил 1,3 млрд. рублей.