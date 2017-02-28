Газпром будет продавать газ в ЕС по 180-190 долларов

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28 февраля, 2017 г.
Цена для Беларуси по формуле, которая утверждена в предыдущие годы, составляла в прошлом году порядка 130-140 долларов за тысячу кубометров.
Газпром в 2017 году будет продавать газ в Евросоюз по цене 180-190 долларов США за тысячу кубометров. Такую цену назвал зампред правления российской компании Александр Медведев на форуме в Сингапуре.
В прошлом году по его словам, передает ТАСС, цена газа для Европы составила 167 долларов США за тысячу кубометров. Всего компания нарастила поставки топлива на 12,5% до 179,3 млрд кубометров.
Цена газа для ЕС выше, чем для Беларуси, однако, это расхождение не столь велико. Согласно формуле, принятой в рамках Союзного государства, стоимость газа для нашей страны в прошлом году составляла порядка 130-140 долларов США за тысячу кубометров. Однако Беларусь продолжает настаивать на более быстром создании единого рынка газа. В результате в 2016 году наша страна недоплачивала за газ, рассчитываясь с Газпромом исходя из равнодоходной цены, которая составляла порядка 70-80 долларов за тысячу кубометров.
Как заявил вчера вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, долг Беларуси за газ уже достиг в результате недоплат 600 млн. долларов. В свою очередь РФ снизила поставки нефти в нашу страну более чем на 20%. В первом квартале 2017 года они уменьшены еще значительнее.
На данный момент известно, что переговоры между Беларусью и Россией по газу продолжаются. Правительства согласовали позиции, однако решения на высшем уровне пока нет. По информации представителей белорусской стороны сравнимые цены с РФ Беларусь в рамках согласованного протокола может получить с середины 2019 года, а еще через пару лет покупать газ на границе по цене для Смоленской области. Пока же используется формула, в основу которой положена стоимость газа на месте добычи, полуострове Ямал, а также в нее включены транспортные и некоторые другие расходы.
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