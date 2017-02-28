Россельхознадзор взял на усиленный контроль девять белорусских предприятий

Валерий Алексеев

Введение усиленного лабораторного контроля связано с нарушениями, выявленными в последнее время.

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти отечественных предприятий. Российская служба будет чаще отбирать пробы продукции с данных предприятий и проверять их.

В список попали ООО «1-ая Минская птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Снов», ООО «Акдимол», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ООО «Острожанский-К» «Мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал», ОАО «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Рогачевский МКК» филиал по производству сыров, ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»